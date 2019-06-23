اغاني ماو الثورية يتسبب في هروب فنان من الحفل

هرب فنان شاب مثير للجدل من إحدى الصالات بالخرطوم وذلك عقب تشغيل أغنية ثورية للفنان (ماو) عقب نهاية الحفل مباشرة. وحسب مصادر رصدت الفنان الشاب وهو يغادر صالة الحفل مسرعاً عقب تشغيل الأغنية، حتى إنه رفض التقاط الصور مع بعض المعجبين، الذين أبدوا دهشتهم الشديدة ، من إسراع الفنان الشاب على مغادرة المكان.

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