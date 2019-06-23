العسكري السوداني يُطالب دمج مُبادرة الوسيط الإثيوبي مع مقترح الاتحاد الإفريقي

كشفت مصادر أن المجلس العسكري أبلغ الوسيط الإثيوبي تحفظه على المبادرة الاخيرة التى أعلنت قوى الحرية والتغيير الموافقة على كامل بنودها بالإجماع، وأوضح أنه تلقي مُبادرة أيضاً من الاتحاد الأفريقي ودعا لتوحيد المبادرة الإثيوبية والأخرى المقدمة من الاتحاد الافريقي في وثيقة واحدة لتوحيد الجهود.

وأفادت مصادر طبقاً لـ “قناة العربية” اليوم “الأحد” أن الوسيط الإثيوبي أبلغ المجلس العسكري السوداني أن قوى الحرية والتغيير قبلت بمقترح الوساطة بصورة كاملة.

ووفق المصادر فإن المجلس العسكري الانتقالي السوداني طلب من الوسيط الإثيوبي دمج المبادرتين الإفريقية والإثيوبية وتقديمها في مسودة واحدة تحت المظلة الإفريقية.

وأضافت المصادر أن المجلس العسكري أبدى تحفظاً، لكن التحفظ غير مرتبط بتفاصيل التفاوض.

وأمس السبت أعلنت قوى الحرية والتغيير أنها تسلمت الخميس، مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافقت على جميع النقاط بالإجماع.