وزير الداخلية الاسبق: مستعد للمحاسبة والمحاكمات العادلة

وكشف استبعاده من مجلس الأمن القومي رغم توليه حينها منصب وزير الداخلية، بسبب اعتراضه على الطريقة التي يتم بها التعامل مع المتظاهرين، ودعوته بأن يتم التعامل مع الشباب المتظاهرين بطريقة حضارية.
وكشف بلال عن آخر وصاياه للبشير قبل سقوطه بأيام، وقال “قلت للبشير هل ترى أن الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية قابلة لإجراء انتخابات؟ وهل يعد هنالك مجال لإجراء تعديلات دستورية؟، وأضاف أن البشير أجابه بلا، وتابع “طلبت منه حينها أن يكون ما تبقى من الفترة المتبقية للمصالحات مع كافة القوى السياسية.
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