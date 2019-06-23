وزير الداخلية الاسبق: مستعد للمحاسبة والمحاكمات العادلة

قال وزير الداخلية الأسبق د. أحمد بلال عثمان، إنه عندما كان وزيراً للداخلية لم يأمر أو يوافق على قتل المتظاهرين، وأضاف لم أقتل حتى دجاجة ،وتابع كنت أرفض حتى العنف اللفظي، وأوضح أنه وبموجب القانون لم تكن من ضمن سلطاته كوزير للداخلية أن يكون مشرفاً أو مسؤولاً عن فض المظاهرات في الولايات، وأردف “هددت بالاستقالة حينها حال تم الاستمرار في التعامل مع المتظاهرين وقمعهم من قبل أشخاص يستغلون مركبات بدون لوحات.

وكشف استبعاده من مجلس الأمن القومي رغم توليه حينها منصب وزير الداخلية، بسبب اعتراضه على الطريقة التي يتم بها التعامل مع المتظاهرين، ودعوته بأن يتم التعامل مع الشباب المتظاهرين بطريقة حضارية.