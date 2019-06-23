رئيس اللجنة الفئوية يلتقي منظمتي الإصلاح والمساعي الحميدة للوصول الي اتفاق سياسي

إلتقي رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن طيار صلاح عبد الخالق بالقصر الجمهوري اليوم منظمة الإصلاح والمساعي الحميدة ومنظمة امل لرعاية المرضي وتأهيل المعاقين في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين القوي السياسية للوصول الي اتفاق سياسي حول المرحلة المقبلة.

واوضح اللواء م مهندس ميرغني احمد عبدالله عكود رئيس منظمة الإصلاح والمساعي الحميدة في تصريح صحفي أن رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية اطلع خلال اللقاء علي طبيعة تكوين

المنظمة و تكوينها وانشطتها بالبلاد ، مشيرا إلي أن المنظمة تضم في عضويتها حكماء وقادة المجتمع بكافة ولايات السودان.

وأبان عكود أن المنظمة كجهة إصلاح تقف علي مسافة واحدة من الجهات المتفاوضة ، مشيرا إلي أن المنظمة استمعت خلال اللقاء لرؤية المجلس العسكري الانتقالي حول الحل السياسي وستلتقي بقوي اعلان الحرية والتغيير والقوي الأخري من أجل تقديم رؤية تسهم في الحل السياسي.

وقال سيادته أن المنظمة تهدف الي المساهمة في معالجة ملف الشهداء والجرحي والمصابين والمعاقين مع أولياء الدم بالتعاون مع الجهات الرسمية والمنظمات الطوعية الأخري.