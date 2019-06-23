هيئة الدفاع عن البشير تطلب الاستئناف

وأفادت الهيئة الأحد بأن الاستئناف سيقدم لوكيل النيابة الأول وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي يمنح أسبوعا واحدا للاستئناف، مؤكدة أن البشير لا يواجه تهما أخرى عدا تلك التي أخطر بها.
وقال مصدر من هيئة الدفاع، إنهم سيودعون مذكرة الاستئناف الأحد باعتبار أن السبت يوم عطلة، وأنهم يرون أن البيانات التي استندت إليها النيابة لا تكفي لتأسيس اتهام، وأن الأخيرة كان لها أن تشطب البلاغ لولا أن القضية اتسمت ببعد سياسي وحظيت باهتمام الرأي العام.
وأشار إلى أن الأموال محل الاتهام لا تؤخذ كبينة في الثراء غير المشروع باعتبار أن المال أعيد للخزينة العامة، كما أن من حق الرئيس المعزول الاحتفاظ بأموال بعملات مختلفة.
يذكر أن الجيش السوداني أطاح بعمر البشير في 11 أبريل الماضي، ويحتفظ به مع رموز نظامه في سجن كوبر المركزي بالخرطوم.
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