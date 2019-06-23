صحيفة إماراتية: لم يعد بإمكان الإخوان إخفاء لونهم الحقيقى

قالت صحيفة "ذى ناشيونال" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية إن جماعة الإخوان لم يعد بإمكانها أن تخفى لونها، فالصلات التى تربط الجماعة بالتطرف قد تم تسليط الضوء عليها فى مقابلة لأحد أعضائها السابقين فى الإمارات وهو عبد الرحمن السويدى.

وفى افتتاحيتها، قالت "ذى ناشيونال" إن السويدى الذى سُجن لعضويته فى الإخوان قبل أن يتم العفو عنه من قبل الشيخ خليفة بن زابد أل نهيان، قد قال إن الجماعة تترنح فى ظل موجة من الانشقاقات. وأشار إلى أنهم عاشوا فى وحم وأن جهود الإخوان لتقويض استقرار الدول العربية قد أدت إلى سقوط قادتهم.

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إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن الإخوان لا يزالوا يمثلون تهديدا فى الشرق الأوسط. فخلف محاولاتهم لصياغة صورة تنظيم له أهداف سياسية تكمن صلاتهم بالتطرف العنيف الخطير للغاية لدرجة لا يمكن معها تجاهله. ففى استطنبول ومدن تركية أخرى، يعمل الإخوان فى وضوح بتأييد من أردوغان.

كما أن زعيمهم الروحى يوسف القرضاوى الذى كان ينشر الكراهية ويدافع عن أعمال القتل، استطاع أن يؤسس مؤسسة خاصة وهى المجلس الأوروبى للفتوى والبحث التى تعمل اليوم فى العاصمة الإيرلندية دبلن.

وكانت الإمارات قد صنفت الإخوان جماعة إرهابية فى عام 2014 مثلما فعلت مصر، مع قيام الفصائل المسلحة للجماعة باستهداف السائحين فى مصر كجزء من حملة من العنف تستهدف جللب الفوضى للبلاد.