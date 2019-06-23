أخبار لا تفوتك| طلب للمجلس الانتقالي.. ورسالة من الكونجرس (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



محكمة سودانية تأمر بإعادة خدمة الإنترنت

أمرت محكمة سودانية، الأحد، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها منذ بداية يونيو الحالي.

وقال المحامي عبد العظيم الحسن إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. والأحد، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها.

وقال الحسن لفرانس برس "رفعت دعوى قبل عشرة أيام واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فورا".

ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، قال مطلع الشهر الحالي إن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديدا للأمن القومي ولن نسمح بإعادتها".

وبحسب شهود عيان، واصل قادة الاحتجاجات تنظيم حملات في الأحياء السكنية وتجمعات مسائية للابقاء على حركتهم حية.

الانتقالي السوداني يطلب دمج المبادرة الإثيوبية والإفريقية

أفادت مصادر "العربية" بأن الوسيط الإثيوبي أبلغ المجلس العسكري السوداني قبول قوى الحرية والتغيير للمبادرة الإثيوبية.

ووفق المصادر فإن المجلس العسكري الانتقالي السوداني طلب من الوسيط الإثيوبي دمج المبادرتين الإفريقية والإثيوبية وتقديمها في مسودة واحدة تحت المظلة الإفريقية.

وأضافت المصادر أن المجلس العسكري أبدى تحفظاً، لكن التحفظ غير مرتبط بتفاصيل التفاوض.

Advertisements

وأمس السبت، قال التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان، إنه تسلم، الخميس، مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على جميع النقاط.

وأشار القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير إلى أن أغلب القيادات قبلت المبادرة، وأن الإعلان سيكون الأحد للبدء في تنفيذها على الأرض.

وكان مصدر قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير قد صرح، الجمعة، بأنهم تسلموا، الخميس، مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الإفريقية تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.

عضو بالكونجرس الأمريكي: دول العالم تريد سوداناً قوياً

قال عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية فرجينيا، جيمس موران، الذي يزور السودان هذه الأيام، للاطلاع على أوضاع البلاد ما بعد الثورة، إن جميع الدول تريد سوداناً قوياً وموحداً ونامياً، مطالباً الشعب السوداني بالوحدة والبعد عن الخلافات.

ودعا عضو الكونجرس الأمريكي زعماء وشيوخ القبائل إلى ضرورة نبذ الخلافات والوحدة بين مكوناته من أجل مستقبل البلاد.

وقال موران خلال مخاطبته حشداً من زعماء الإدارات الأهلية بالولايات كافة، إلى أن السودان يمر حالياً بمرحلة انتقالية جديدة ويستظل بشجرة الحرية التي نبتت وتحتاج إلى رعاية حتى تثمر للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن شجرة الحرية ستجذب الكثيرين إلى التفيؤ بظلالها، توطئة لقطف ثمارها، وأضاف أن ذلك سيكون من أجل خير السودان، ولن يتمكن أحد من قطعها.

ودعا عدد من زعماء القبائل الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية، وشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وذلك من أجل إنهاء الحروب والخلافات، وتوظيف كل الموارد من أجل الاستقرار والأمن والتنمية.

وقالوا في مداخلات بحضور عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية فرجينيا جيمس موران، والوفد المرافق، إن العلاقات بين الشعبين كانت قوية وراسخة ومتطورة، غير أنها تمر حالياً ببعض الفتور نتيجة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليه منذ ما يقارب العشرين عاماً.

وأشاروا إلى أن السودان وشعبه يتطلع فيما بعد الثورة إلى علاقات وتعاون مثمر بين البلدين، وطالبوا بضرورة أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى إنهاء العقوبات الاقتصادية، مؤكدين أنها أثرت سلباً في كل مناحي الحياة، داعين إلى رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.