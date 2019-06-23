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الحرية والتغيير السوداني والوسيط الإثيوبي يجتمعان لبحث الأزمة السودانية

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بدأ منذ قليل اجتماع بين وفد من الحرية والتغيير السوداني والوسيط الإثيوبي.
وطلب المجلس العسكري السوداني من الوسيط الإثيوبي تقديم مسودة واحدة تحت المظلة الأفريقية – حسبما ذكرت شبكة العربية في نبأ عاجل لها.
وكان التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان أعلن أمس السبت إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على كل النقاط الواردة فيها لتحديد الهياكل الحكومية في الفترة الانتقالية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية وتكوين المجلس السيادي الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات بعدما تم الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.

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