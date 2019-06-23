الحرية والتغيير السوداني والوسيط الإثيوبي يجتمعان لبحث الأزمة السودانية

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من الخلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية وتكوين المجلس السيادي الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات بعدما تم الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.
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