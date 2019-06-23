الاتحاد الأوروبي يشن حرباً جديدة ضد أردوغان

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرأ عرضت خلاله تصاعد لهجة الدول الاوروبية لرفض محاولات تركيا السطو على ثروة قبرص من الغاز الطبيعى وهو ما ينذر بأن تتحول بيانات الشجب والإدانة الأوروبية لعقوبات إقتصادية ضد أنقرة .

ووفقأ للتقرير، فإن غالبية دول العالم تنظر لتركيا ليس بوصفها دولة مارقة تأوى التنظيمات الإرهابية المختلفة فقط، بل وأضيف إلى رصيدها المشوه تهمة التدخل فى شئون الداخلية للدول ..

Advertisements

كما تواجه أنقرة عدة تهم أخرى تتعلق بمحاولة السطو والإستيلاء ونهب ثروات الدول الأوروبية ، ومقدرات الدول الأخرى والذى ظهرت بوادره عندما أرسلت تركيا سفن للتنقيب عن الغاز الطبيعى فى المياه الإقتصادية لقبرص قبل ساعات من إعادة إنتخابات البلدية فى إسطنبول .

وجاءت قرار التنقيب التركى كخطوة تهدف داخليأ لحشد تأييد لمرشح حزب العدالة والتنمية بن على ألدريم فى مواجهة حزب الشعب الجمهورى أكرم إمام أوغلو والقريب من الفوز برئاسة بلدية المدينة الأهم فى البلاد .

ووفقأ لقادة الدول الأوروبية المجتمعين فى بروكسل والذين وصفوا ما قامت به تركيا بإنه إجراء غير قانونى ، غير شرعى ، كما تضمن البيان الصادر عن القمة الأوروبية إستعداد الإتحاد للرد على ممارسات أنقرا بالشكل المناسب .