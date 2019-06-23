النعيمي يُهاجم قطر بطريقة لاذعة ويؤكد: قرارها الوطني لمصلحة إيران

قال الإعلامي الإماراتي الدكتور علي النعيمي، اليوم، إن "قطر تعيش أزمتها بصراع مع ذاتها نتيجة ضياع بوصلة هويتها بسبب تسلط الإسرائيلي عزمي بشارة والإخونجية على قراراتها السياسية والأمنية ولذلك تفتعل المعارك السياسية ويصيح مرتزقتها لشغل أنظار الشعب القطري وجلب انتباه العالم إليهم وبالذات من خلال الإساءة للآخرين".

وأضاف في تغريدات عبر "تويتر"، رصدها "المشهد العربي": "ويتذكر الجميع الأدوار الخبيثة لقطر مثل حملتها على السعودية بسبب الوجود العسكري الأمريكي ولتقوم بعد ذلك باحتضان أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج الأراضي الأمريكية والتكفل بكامل نفقاتها".

وأوضح: "عند كل إنجاز إماراتي أو سعودي أو مصري نسمع صراخ وعويل مرتزقة قطر ولذلك نقول لهم حين يتحدث الكبار لا مكان للأقزام لأذناب تركيا وإيران".

وتابع: "الإمارات تمثل صوت العقل والحكمة ولها مصداقية وتقدير لدى قادة العالم وأما قطر فلا مكان لها إلا عند قادة إيران وتركيا وزعماء الجماعات الإرهابية لأنها تمثل جزءًا من نفوذهم ودور محدود في تمويل أجنداتهم".

واختتم: "ولأن قطر تعتبر امتدادًا للنفوذ الإيراني فقد تم تجاهلها من القوى الدولية في الأزمة الحالية لأنها فقدت سيادتها وقرارها الوطني لمصلحة إيران".