المبعوث الامريكي بالخرطوم لدفع المفاوضات بين "العسكري" وقوى التغيير

كشفت مصادر أن الولايات المتحدة الامريكية ستدفع بمقترحات جديدة تدعم بها الوساطة الاثيوبية والافريقية لتجاوز الخلافات حول عملية الانتقال في السودان التي تعثرت بعد توقف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

ويلتقى المبعوث الامريكي الخاص للسودان دونالد بوث الذي وصل الخرطوم مساء أمس؛ بالقادة العسكريين وقوى الحرية والتغيير.

وقالت المصادر التي تحدثت لـــ"اخبار الخليج 365" أن المبعوث الامريكي سيستمع لطرفي الازمة ومنظمات المجتمع المدني قبل أن يدفع بمقترحات لها صلة وثيقة بالاجتماع الذي تم في برلين الاسبوع المنصرم لمناقشة الاوضاع في البلاد وشاركت فيه امريكا ودول اوروبية وعدد من دول الجوار العربي والافريقي.

وفي سياق متصل يلتقي ممثل رئيس الوزراء الاثيوبي؛ محمود دردير؛ عصر اليوم الاحد بالسفارة الاثيوبية بالخرطوم قادة قوى الحرية والتغيير لتسلم ردها حول اتفاق المبادئ الذي وافقت عليه مسبقا.

واشارت المصادر التي فضلت حجب اسمها أن الولايات المتحدة الامريكية تبدي قلقا كبيراً من تأخر الوصول الى حل سياسي؛ ولم تستبعد ان تمارس ضغوطا على الطرفين لدفعهما للعودة الى طاولة المفاوضات في اسرع وقت.

واضافت أن المبعوث سيؤكد على موقف بلاده من ضرورة انتقال السلطة الى حكومة مدنية بالاتفاق بين الطرفين.

