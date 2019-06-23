التيار: المجلس العسكري سيستدعي المبعوث الأثيوبي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
علمت ” التيار” من مصادر دبلوماسية رفيعة أن المجلس العسكري سيستدعي اليوم الاحد مبعوث الرئيس الاثيوبي السفير محمود درير و رئيس مكتب الاتصال التابع للاتحاد الافريقي السفيرمحمد لباد و ابلاغهما احتجاجا رسميا بضرورة توحيد المبادرة الاثيوبية و الافريقية وعدم عمل كلٍ منهما بصورة منفردة في التوسط بين الفرقاء السودانيين .
و قال مصدررفيع المستوي لـ (التيار) أمس (السبت)، أن المجلس العسكري سيطلب من مبعوث الاتحاد الافريقي، و الاثيوبي، تقديم مقترح واحد يتفق عليه الجانبان ، و اشار ذات المصدر الي أن العسكريين يتحفظون علي أنفراد المبعوث الاثيوبي بالمبادرة و المقترحات التي يقدمها في ظل ابعاد ممثل الاتحاد الافريقي، وفي سياق متصل، قال مصدر لصيق لـ(التيار) أمس :” تراجع المجلس العسكري عن اتفاقه مع قوى الحرية و التغيير”، بحجة أن متغيرات قد حدثت بالساحة السياسية، وظهور لاعبين جدد .
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