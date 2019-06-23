محكمة تأمر السلطات بإعادة خدمة الإنترنت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أمرت محكمة الخرطوم، الأحد، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها منذ بداية يونيو الحالي. وقال المحامي عبد العظيم الحسن إنه رفع دعوى ضد قطع الإنترنت. والأحد، أمرت محكمة في الخرطوم بإعادتها. وقال الحسن لفرانس برس “رفعت دعوى قبل عشرة أيام واليوم أمرت القاضية عواطف عبد اللطيف هيئة الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت فورا”. Advertisements ويمكن للسلطات استئناف الحكم لدى المحكمة العليا.

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