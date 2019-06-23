سمساعة يعلن عن اكتمال سداد قيمة فائض القمح والتقاوى بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن محافظ مشروع الجزيرة م. عثمان سمساعة، عن اكتمال سداد قيمة فائض القمح والتقاوى للمزارعين بمبلغ 4,3 مليارات جنيه. وقطع سمساعة اكتمال الترتيبات كافة لانطلاق الموسم الصيفي الجديد 2019- 2020، بزراعة محاصيل العروة الصيفية. وأشار إلى أن العروة الصيفية ستزرع في مساحة تقدر بـ900 ألف فدان وذلك ضمن الخطة التأشيرية المجازة بواسطة مجلس إدارة المشروع. Advertisements وأشار إلى انتظام انسياب مياه الري للمشروع من خزان سنار وترعتي الجزيرة والمناقل بحوالى 14 مليون متر مكعب لزراعة محصولي الفول السوداني والقطن. وقال إن اليومين المقبلين سيشهدان عمليات زراعة محصول الذرة الأصناف ود أحمد وطابت. وأكد سمساعة أن عمليات الزراعة ستستمر في ظل توفر التقاوى للقطن عبر البنك الزراعي ولدى الشركات التعاقدية العاملة في مجال العمل الزراعي بالمشروع. الشروق

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