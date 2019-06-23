أبوبكر عبدالرازق: المؤتمر الشعبي أتي بالإنقاذ ولايخجل من ذلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بالمؤتمر الشعبي، أبوبكر عبدالرازق، إن المؤتمر الشعبي أتي بالإنقاذ ولايخجل من ذلك، مشيراً إلى أن التغيير آتٍ عبر انقلاب اللجنة الأمنية للرئيس السابق عمر البشير، وأكد عبدالرازق لـ(الأحداث نيوز) أمس أن قوى الحرية والتغيير فقدت كروت المناورة الأساسية بعد أن كانت تعوِّل على اعتصام القيادة العامة بالضغط على المجلس العسكري الذي قدم الكثير من التنازلات بناء على الاعتصام الذي تناقصت قوته وتم فضه، وقال عبد الرازق إن أمام الحرية والتغيير خياران الأول التوحد مع كل القوى السياسية السلمية وغيرها، أما الخيار الثاني والأضعف الاستعانة بالقوة الدولية في ظل الوساطة الإثيوبية والأفريقية، وأضاف بأن مبادرة دولة جنوب السودان جاءت متأخرة لأن الجنوب لديه مشاكلة التي تكفية وتستغرق زمنه، فهو أقرب للدولة الفاشلة بعد الانفصال بحرب قبلية لاتبقي ولاتذر، وسيطرة بعض الفصائل على بعض الأجزاء ووقف تصدير البترول.

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