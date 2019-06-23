وكالة يابانية تمول مشروع محطة مياه كوستي بـ55 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمول الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، مشروع محطة مياه كوستي بكلفة مالية تبلغ 55 مليون دولار لإنتاج 35 ألف متر مكعب في اليوم. وأكد والي النيل الأبيض المكلف حيدر علي الطريفي، اهتمام حكومته بتوفير مياه الشرب.

وقال الطريفي في تصريحات صحفية عقب تفقده سير العمل في مشروع محطة مياه كوستي المنفذ من حكومة الولاية بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، إن مشروع محطة مياه كوستي الجديدة يعد من المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي تحظى باهتمام حكومته.

وأكد الوالي أن العمل يمضي بصورة جيدة، مشيراً إلى أن الأعمال المدنية فيه وصلت نسبة 70 بالمئة، و50 بالمئة لأعمال الردميات. وقطع الطريفي بحل مشروع محطة مياه كوستي لمشكلة مياه المدينة والقرى المجاورة حلاً جذرياً، بجانب توفيرها لمياه الشرب النقية والصحية للإنسان.

الشروق