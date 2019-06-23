وديعة اماراتية للسودان خلال الايام المقبلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت مصادر مطلعة عن تقديم دولة الامارات العربية المتحدة خلال الايام المقبلة وديعة بمبلغ (3)ملايين دولار , تودع في خزينة بنك السودان المركزي , كاشفة عن اتفاق تم في هذا الاتجاه خلال اليومين الماضيين .وقال المصدر : ان الوديعة الاماراتية تاتي في اطار دعم السياسة المالية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان , مبنيا أنها جزء من حزمة مساعدات تقدمها الامارات للسودان .وأوضح المصدر , أن الامارات كانت قد أعلنت في وقت سابق دعمها للسودان بقيمة (3) مليارات دولار . المجهر السياسي

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