تجار بسوق ليبيا يطالبون “العسكري” بحسم ظاهر التجار الأجانب

التاريخ: 23-يونيو-2019
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كشفت مجموعة من تجار سوق ليبيا غرب أم درمان, عن وجود أجانب مكن جنسيات مختلفة “أوربية وعربية”، يعملون في تجارة العملة وبصفة خاصة “الدولار” بمعاونة النظام البائد.
وشكا عدد من أعضاء الغرفة التجارية بسوق ليبيا في تصريحات صحفية حسب صحيفة الصيحة، عن وجود نحو (350) تاجراً أجنبياً، من “الصين وسوريا واليمن” ينشطون بصورة راتبة في تجارة العملة تحت غطاء تجارة الأحذية، وكشفوا عن منح السلطات السودانية الجنسية السودانية والرقم الوطني للأجانب بسوق ليبيا، وأصبحوا أعضاء في الغرفة التجارية يمارسون النشاط بحماية من مسؤولين نافذين في النظام البائد.
واتهم عدد من التجار، الأجانب بأنهم سبب رئيسي في الارتفاع الجنوني للدولار وتدهور الاقتصاد القومي في عهد النظام السابق ,وطالبوا المجلس العسكري باعتباره الجهة السيادية بضرورة محاربة هذه الظاهرة وأغلاق كافة المحال المملوكة والمستأجرة للأجانب.
وقال تجار : ” التاجر الأجنبي لا يتأثر بتذبذب أسعار الدولار، ويرغب في الشراء بأي سعر ومن ثم يتم التحويل إلى الصين ودبي وأوروبا”، وأوضح التاجر عبد الباقي محمد علي , أن تجارة العملة التي يديرها صينيون وسوريون ويمنيون، نشطت في عهد الإنقاذ وتوسعت خلال العام الحالي، مستغلين الأزمة التي تمر بها البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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