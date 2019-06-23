اشتباك بالأيدي في لجنة حشد جماهير جنوب كردفان بسبب (3) مليارات جنيه

التاريخ: 23-يونيو-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة ﻛﺸﻔﺖ مصادر ﻋﻦ ﺻﺮﺍﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﻛـﺮﺩﻓـﺎﻥ ﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮم. Advertisements ﻭأﻓــﺎﺩﺕ المصادر ﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟـﺼـﺮﺍﻉ ﺣـﻮﻝ ﻣﺒﻠﻎ (3) ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﻴﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎ أﺣﺪ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﺸﺪ، ﻭﺑﻠﻎ ﺍﻟـﺼـﺮﺍﻉ ﻣــﺪﺍﻩ ﻟﻴﺼﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻙ بالأيدي ﺑﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ. ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ حسب صحيفة الجريدة اﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺘﺮﺃﺳﻬﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﻟـﻘـﻴـﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﺮﺋﺎسة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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