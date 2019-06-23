حميدتي :لم نرفض التفاوض مع “التغيير” لكن سيطرة جهة واحدة غير مقبولة

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقو “حميدتي”، أن كل الشباب الذين غيروا حكم الإنقاذ والبشير والذين كانوا أمام القيادة العامة فهمو قضيتهم وسيأتون لتشكيل حكومتهم مع آبائهم في الإدارة الأهلية وأساتذة الجامعات، وسيشرفون على حكومة الكفاءات حتى يسلموها لحكومة منتخبة.

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وأكد حميدتي خلال لقاء جماهيري نظمته “مبادرة أهل السودان” بمنطقة أبرق الشيخ طه بشرق النيل حسب صحيفة الصيحة أمس، أنهم لم يرفضوا التفاوض مع “قوى التغيير” , وأضاف: “لا يمكن أن تأخذ 67% ويتحكموا في الناس بمزاجهم”, وتابع:”مافي زول بقبلها”,ونوه لوجود أحزاب وجماهير، وزاد: “لو فكرو فيه سيجدوه خطأ كبيراً، وأردف: “لا نريد الاستمرار في الخطأ ونريد أن نتفق ولا ندع البلد تشتت”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)