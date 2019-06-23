الكشف عن شركات وهمية وأجانب يضاربون في الدولار

كشف عضو الغرف التجارية، التاجر بسوق ليبيا عبد الباقي محمد علي، عن تورط بعض الوزراء والمعتمدين ومسؤولين نافذين في النظام السابق في دخول تجار أجانب من جنسيات مختلفة لسوق العمل في التجارة بالأسواق المحلية.

Advertisements

وقال عبد الباقي في تنوير أمس حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن (95%) منهم يعملون في مضاربة العملات الحرة تحت غطاء أعمال تجارية أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)