التاريخ: 23-يونيو-2019
2 مشاهدة
كشف عضو الغرف التجارية، التاجر بسوق ليبيا عبد الباقي محمد علي، عن تورط بعض الوزراء والمعتمدين ومسؤولين نافذين في النظام السابق في دخول تجار أجانب من جنسيات مختلفة لسوق العمل في التجارة بالأسواق المحلية.
وقال عبد الباقي في تنوير أمس حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن (95%) منهم يعملون في مضاربة العملات الحرة تحت غطاء أعمال تجارية أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن شركات وهمية وأجانب يضاربون في الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.