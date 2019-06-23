توجيه تهمة تعاطي المخدرات لضابط وإعلامية شهيرة

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وجهت محكمة جنايات أم درمان جنوب، تهمة تعاطي المخدرات في مواجهة ضابط ومذيعة شهيرة وخبيرة تجميل وطالب جامعي، وحررت لهم المحكمة ورقة الاتهام بمخالفة المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالتعاطي، وفي الوقت ذاته رد المتهمون بعدم الذنب ودفعوا بعدد من الشهود لتأكيد بينتهم الدفاعية، بيد أن الاتهام سبق وأن قدم للمحكمة مستندات طبية تثبت تعاطي المتهمين للمخدرات بعد عرضهم للفحص الطبي، وأشار الاتهام حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المتهم الأول (الضابط)، رفض إجراء الفحص عليه، لذلك لم يقدم أي مستند طبي يوضح تعاطيه للمخدرات، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع قضية دفاع المتهمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)