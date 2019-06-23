التاريخ: 23-يونيو-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة Advertisements أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم الدولي “وردية الصديق المغادرة” محاولات لتهريب العملات الأجنبية تقدَّر بحوالي (421) ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى (1400) يورو و(117) ألف ريال سعودي، كما ضبطت يوم الجمعة مليون و(65) ألف ريال سعودي، و(31) ألف درهم، حيث تم اكتشاف هذه المبالغ حسب صحيفة آخر لحظة، بواسطة جهاز (xry) بينما ضبط أحد المهربين وهو يخبيء العملة تحت ملابسه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب كميات من العملات الأجنبية للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.