التوم هجو ينتقد قوى التغيير ويصفها بالإقصائية

التاريخ: 23-يونيو-2019
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شن عضو المكتب السياسي للجبهة الثورية التوم هجو هجوماً على قوى “الحرية والتغيير”، منتقداً قياداتها، واصفاً إياها بالإقصائية، وقال نقولها الآن مثل ما قالها الشباب الثوار في شعارهم (كدا بالواضح ما بالدس) إن تحقيق شعار حرية سلام وعدالة لم يتحقق وتم تجاهله، وزاد الحرية لم تطال منتسب الجبهة الثورية الذين ما زالوا في المعتقلات.
وقال هجو في مؤتمر صحفي بطيبة برس حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن قيادات الحرية والتغيير فشلت في التفاوض لأنها تفاوضت بالجملة وليس عبر لجان، وأضاف نحن لدينا خبرة التفاوض ولكن تم إقصاؤنا، ووصف قيادات الحرية والتغيير بتجاهل كل أهداف الثورة والهرولة نحو تسلم السلطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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