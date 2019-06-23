سودانيون يطالبون بـ(كورسات تقوية) في اللغة الإثيوبية

مشادات عنيفة دارت بين سائق (ركشة) وشاب إثيوبي الجنسية لا يجيد اللغة العربية، تلك المشادة التي تولدت منها العديد من ردود الفعل، فيما كان سبب الخلاف المباشر هو عدم معرفة سائق (الركشة) للمكان الذي قام الزبون بوصفه وذلك لانعدام اللغة المشتركة وعدم إجادة الإثيوبي للعربية.

هذا وقد علق البعض تعليقات على هامش تلك المشادة حسب صحيفة السوداني، من بينها: (معقولة ياخي البلد دي كلها حبش)، في حين أضحك آخر، الجميع بعبارة: (بعد دا حقو يدخلوا لأولادنا اللغة الحبشية في المنهج الدراسي ويدونا نحن بالمرة كورسات تقوية فيها)..!

الخرطوم (أخبار الخليج 365)