فنان يهرب من حفل بسبب أغنية لـ(ماو)

هرب فنان شاب مثير للجدل من إحدى الصالات بالخرطوم وذلك عقب تشغيل أغنية ثورية للفنان (ماو) عقب نهاية الحفل مباشرة. Advertisements ورصدت مصادر الفنان الشاب وهو يغادر صالة الحفل مسرعاً عقب تشغيل الأغنية، حتى إنه رفض التقاط الصور مع بعض المعجبين، الذين أبدوا دهشتهم الشديدة حسب صحيفة السوداني، من إسراع الفنان الشاب على مغادرة المكان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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