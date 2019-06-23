تداول نشطاء وثوار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو للقيادي بقوى الحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم, أثناء تخرجه من الجامعة.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد عثر الناشطون على حفل تخرج الأصم وبعض زملائه قبل سنوات طويلة.
وأدهش القيادي بقوى الحرية والتغيير رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهتافاته الثورية في ذلك الوقت, حيث تنبأ له البعض في ذلك بمستقبل سياسي باهر.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد بعض المقربون من ناجي الأصم أنه كان ثائر منذ نعومة أصابعة على الرغم من أنه من مواليد المملكة العربية السعودية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر.. القيادي بقوى الحرية والتغيير “الأصم” (ولد ثائراً) شاهد هتافاته الثورية لحظة تخرجه من الجامعة قبل سنوات طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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