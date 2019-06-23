إطلاق سراح رئيس المريخ المستقيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أطلقت السلطات سراح رئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني بعد تقديمه مستندات أثبتت استقالته من رئاسة نادي المريخ. والجمعة، ألقت الشرطة السودانية القبض على محمد الشيخ مدني بعد بلاغات دوّنها عضو مجلس الإدارة الأسبق عوض رمرم ضد النادي مطالبًا بديون متأخرة قدرها”4″ مليار. وفشل كلّ المحاولات التي جرت خلال الساعات الماضية في احتواء الأزمة لتلعب المستندات التي قدّمها محمد الشيخ في إطلاق السلطات لسراحه. باج نيوز

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