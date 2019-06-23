الاقتراح الاثيوبي الجديد هو نصر ساحق للثورة.. بقلم كمال الدين احمد البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقتراح الوساطه الجديد 7 مدنيين من قحت (قوى اعلان الحرية والتغيير) زائد 7 عساكر زائد شخصية مدنية متوافق عليها من الجانبين

يعني 8 مدنيين و 7 عساكر.

ويبدو ان هنالك اتجاه للموافقه عليها من الطرفين، لكن للاسف كما العادة قامت عليها حملات مراهقين السياسة الاتعلموها امبارح .

قالو ده بيع للقضية وخيانة لدم الشهداء ولاعراض الكنداكات . بس لما تسئل الزول طيب انت حلك شنو يقول ليك يسقط المجلس العسكري , طيب يسقط كيف ما عندو ليك اجابة . كلنا عايزنو يسقط لكن هل حيسقط ؟ البسقطو شنو اذا كان الجيش منزوع السلاح ومنزوع الحمية الوطنية وتم تميعه تماما واذا كان الجنجويد هم المسيطرين علي كل الشوارع وكل شي.

حكومة مدنية بالكامل واغلبية مدنية في مجلس السيادة واغلبية برلمانية دي اقصي حاجه ممكن تحقيقها لانو في الجانب التاني في مليشيات وسلاح وجيش واحزاب فكة ونصرة الشريعه. يعني انت ما عايش براك في السودان ولا حتي تمتلك القوة العسكرية . ايوه صح القوة الشعبية ودي اقوي حاجه وعشان كده قحت حتستاثر بي 70% من السلطه علي الاقل وبالمناسبة 70 % سلطة بمشاركة عساكر يحمو ليك الحكومة احسن من 100% سلطة وتاني يوم يحصل عليها انقلاب عسكري او يقوموها حرب اهلية.

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برضو كمان حكومة مدنية بنسبة 100% من قحت اضمن كل الدولة العميقة وكلاب الكيزان حينهشو فيها لحدي يفشلوها في شهور بس وتطلع المظاهرات ضدها لانو حيعدمو اي سلعة من الاسواق ويرفعو الدولار لي 200 في شهرين فالاحسن تخلي معاك بعض العسكر يكونو شركاء يعتبر نجاحك من نجاحهم وفشلك من فشلهم , كده بشتغلو معاك كويس عشان تنجح الحكومة المدنية.

حاجه اخيرة : رفض المبادرة برسل رسالة للمجتمع الدولي انو ناس قحت ديل ما جادين في الوصول لاتفاق لانو مبادرة الوسيط الافريقي مدعومة من الاتحاد والافريقي والامم المتحده والولايات المتحده واذا قحت رفضتها خلاص حيقولو ديل عمرهم ما حيصلو لاتفاق وحيدو المجلس العسكري الضؤ الاخضر يشكل اي حكومة وينتهو من المشكلة دي لانو اسه مشكلة ايران مغطية علي كل شي تاني لانها مشكلة تتعلق بامدادات النفط العالمي ودي هي اليتسقط حكومات بما فيها ادارة ترامب اللي لو وصل سعر النفط فوق ال 100 ما حيفوز ومعاها كتير من الحكومات الاوربية عشان كده المشكلة دي هي شعلهم الشاغل وما عايزين ضوضاء جانبية( المجتمع الدولي كلامهم للمجلس كلو انو ارجعو للتفاوض وبدون دعم دولي الثورة مستحيل تصل لمقاصدها لانو بسبب الدعم الدولي بدل يقتلو مئات الالاف زي دارفور قتلو 118 والبقول نعتمد علي روحنا دي زول موهوم ساي لانو في اللحظة اللي الجنجويد بحسو انو الشعب حينتصر حيقلوبها دارفور جديدة لانو كده ولا كده هم امرهم منتهي فاحسن يقاتلو عسي يجظو بفرصة للنجاة وساعتها اي زول عامل روحو فيها متشدد اسه يكون عارف انو مسؤول هو كمان عن دماء ملايين الابرياء لانو جات فرصة حل سياسي وهو شارك في حملة الرفض والتشدد بدون نظر للعواقب .

البقولو دماء الشهداء , طيب حق الشهداء حيرجع كيف. نقعد في الوضع الراهن لحدي البرهان وحميدتي ضميرهم يصحي وينتحرو ولا كيف ؟

البقولو المجلس يسقط بس هل تتوقعو مهما قامت مظاهرات انو المجلس ده يتقدم باستقالتو وبقول جيبو حكومتكم وودونا للمشنقة ؟؟ ولو سقط هل الجيش المدجن واحزاب الفكه واذيال الكيزان حيخلو ناس قحت يودو الفريق الرئاسي بتاعهم للقصر ويقولو خلاص استلمناها ؟؟ انا بس عايز افهم البقولو يسقط المجلس تصورهم لسقوطو كيف ؟؟ يورونا السيناريو الفي راسهم شنو . يعني نعمل شنو نحن الثوار ولما نعمل الحاجه البقولوها مثلا مظاهرات هم متوقعين شنو ( استقاله ولا انتحار ولا حرب اهلية ولا شنو بالضبط لانو بالجد ما فاهمين شي) .

حق الشهدا برجع لما تتكون حكومة مدنية تعين نائب عام ورئيس قضاء مستقلين يكونو لجنة مستقلة تعمل تحقيق وتصل للمتورطين وتحاكمهم غير كده ما عارف لي طريقة تانية يرجع بيها حق الشهداء والعارف يقول لينا.

السياسة هي فن الممكن والعرض المقدم ده حاجه ما هينة ابدا بتديك اغلبية السلطه وبتجنب البلاد مخاطر الانزلاق الي حرب شوارع دموية لا تبقي ولا تذر.

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