ابن سلمان يعتقل شيخ قبيلة عريقة بعث برسالة “سرية” للعاهل السعودي

الخليج 365:

فجر الناشط والمعارض السعودي البارز محمد العتيبي مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن اعتقال ولي العهد السعودي ، لأحد شيوخ القبائل السعودية وأحد جلساء العاهل السعودي بعد أن بعث لوالده الملك برسالة مناصحة.

“العتيبي” وفي سلسلة تغريدات له على تويتر ذكر أن محمد بن سلمان أمر باعتقال الدكتور نايف بن محمد بن خالد بن حثلين قبل عيد الفطر بيومين، بسبب نصيحة سرية قدمها للملك.

وأوضح أن الدكتور نايف مغيب منذ تلك اللحظة ولا يستطيع أحد مقابلته أو الاتصال به رغم أنه قبلها كان من المواظبين على مجلس الملك و شخصية مهمة في عائلة الحثلين شيوخ العجمان.

ولفت المعارض السعودي إلى الدكتور نايف شخص مشهود له بالسمعة الحسنة والطيبة في العائلة والقبيلة والمعارف، وقد انصدم الكثير من اعتقاله لأنه من جلساء الملك وفي كلامه العلني دائما يثني على الملك وولي العهد.

وتابع:”لكن يبدو ابن سلمان لا يتحمل نصيحة السر حتى لو كانت من أقاربه أو من جلساء الملك”

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وأضاف محمد العتيبي كاشفا الوضع داخل قبيلة الدكتور نايف:”الكلام الذي يدور في العائلة هو مقارنة بينه وبين فهد بن فلاح بن حثلين خال ابن سلمان الذي يلقبونه في عائلة الحثلين بـ “الرخمة العيضب” الذي يلعق أحذية ابن اخته ويتكبر على العائلة والقبيلة ورفض التدخل في موضوع نايف رفضا باتا بل يفكر في التبليغ عن أي شخص يسعى في قضيته”

واختتم المعارض السعودي تغريداته بالقول:”والشيء بالشيء يذكر فإن فهد بن فلاح الرخمة العيضب هذا هو الذي جمع قبيلة يام من أجل طالب بن شريم نكاية بقطر والآن يرفض حتى يأتي بخبر الدكتور نايف فضلا عن أن يسعى لإطلاق سراحه رغم أن والدة الدكتور نايف وهي شقيقة أمير العجمان مريضة حاليا واشتد مرضها بسبب سجن ابنها”

وهذا ما أكده حساب “معتقلي الرأي” المختص بأخبار المعتقلين السعوديين، اعتقال الدكتور نايف بن محمد بن خالد بن حثلين، مشيراً إلى تدهور الوضع الصحي لوالدته بعد اعتقاله.

ويشهد الديوان الملكي في السعودية حالة ارتباك كبيرة من صعود ابن سلمان لسدة الحكم، حيث فعل ولي العهد دائرة مغلقة حول والده الملك تنقل له كل ما يحدث معه يوميا وتتحكم في مقابلاته ولقاءاته حسب أوامر ابن سلمان.

وقلب ابن سلمان نظام الحكم في المملكة رأسا على عقب، متخطيا تقاليد النظام منذ عقود ولفعل ذلك قام بسجن عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال في سابقة تاريخية بالمملكة ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية وقسم السعوديين لفريقيين، مؤيدين له يدعمونه على طول الخط وهؤلاء مقربون منه أو أمنوا آذاه، وآخرون أبدوا معارضتهم له أو صمتوا تماما فأصبح مصيرهم التنكيل والسجن وأمثلتهم الكثير.