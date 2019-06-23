بالصور: الشعب المغربي يندد بصفقة القرن ويرفض ورشة البحرين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شارك عشرات الآلاف من المغاربة الأحد، في مسيرة شعبية تنديدا بصفقة القرن، ورفضا لورشة البحرين، دعت إليها منظمات حقوقية وحركات إسلامية وأحزاب سياسية.

وأكد المشاركون بالمسيرة على التضامن المغربي مع الشعب الفلسطيني وقضيته، داعين الأنظمة العربية والإسلامية إلى التعبير عن موقف حاسم ضد “صفقة القرن” الأمريكية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت وسط العاصمة الرباط، شعارات منها “لا لصفقة القرن”، “صامدون صامدون.. للتطبيع رافضون”، “يا حكام الهزيمة أعطوا للشعب الكلمة”، وغيرها من الشعارات الرافضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

كما رفع المحتجون لافتات كتب على بعضها “القدس عاصمة فلسطين.. القدس عاصمة المقاومة”، و”لا للتطبيع بجميع أشكاله”، و”مؤتمر السلام من أجل الازدهار يساوي رشوة مفضوحة”.

ومن المقرر أن تعقد ورشة البحرين يومي 25 و26 حزيران/ يونيو، لمناقشة مقترحات طرحتها الولايات المتحدة لرؤيتها الاقتصادية، في إطار خطتها للسلام والمعروفة بـ”صفقة القرن”.

بدوره، أشار السفير الفلسطيني لدى المغرب جمال الشوبكي، بالموقف المغربي سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، قائلا إن “موقف المغرب لا يخفى على الشعب الفلسطيني، فمنذ البداية كان مناصرا للقضية”.

وأضاف الشوبكي أن “المغاربة بخروجهم اليوم في هذه المسيرة الشعبية، إنما يقولون إن الاحتلال يجب أن ينتهي ويقولون لا لصفقة تصفية القضية الفلسطينية”، معتبرا أن “هذه الرسالة مهمة للشعب الفلسطيني ولكل العالم”.

وأوضح أن “السياسة الأمريكية والإسرائيلية غير مقبولة ليس فقط لدى الشعب الفلسطيني، وإنما لدى كل العرب والمسلمين وأحرار العالم”.

من جانبه، قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم الشيخي، إن “مسيرة اليوم لكل الشعب المغربي بكافة أطيافه ومكوناته، تعبيرا عن رفضه لصفقة القرن، ورفضه المشاركة في ورشة المنامة بيعا للقضية الفلسطينية، وإجهازا على كافة حقوق الشعب الفلسطيني، سواء في العودة أو القدس، أو كافة أراضيه المغتصبة”.

وتابع الشيخي لـ”عربي21“: “لذلك، فإن الشعب المغربي يعبر من خلال هذه المسيرة الشعبية عن رفضه لهذه الصفقة جملة وتفصيلا”.

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