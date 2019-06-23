قوة أفريقية مشتركة تقتل 42 "داعشيا" في منطقة بحيرة تشاد

تمكنت قوة عسكرية أفريقية مشتركة متعددة الجنسيات من قتل 42 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بحيرة تشاد، يوم الجمعة أمس الأول.

ذكرت "رويترز" أن قوة مشتركة متعددة الجنسيات من دول غرب أفريقيا أعلنت في بيان أنها قتلت 42 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة بحيرة تشاد يوم 21 يونيو/ حزيران.

وأضافت القوة، التي تضم جنودا من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، في البيان الذي صدر في وقت متأخر من مساء السبت أنها قتلت المسلحين خلال قتال في جزيرة دورون نايرا في بحيرة تشاد.

يذكر أن بحيرة تشاد تطل على أربع دول أفريقية هي تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.