وقال إنه "علي الرغم من وجود إصابات وغيابات في الفريق، إلا أننا سنقدم كل ما بوسعنا في المباراه عبر الإمكانيات الفنية المتاحة لدينا".
وأضاف فاسليفيش: "شاركنا في 7 نسخ فقط من أصل 32 ونجحنا في تحقيق مفاجأه بالتأهل بعد غياب نسختين وسنسعى لاستمرار المفاجأة والوصول لأبعد مدى ممكن بالبطولة".
وتستضيف محافظة السويس المصرية المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا، على ملعب استاد السويس الرياضي.
ومن المقرر أن تقام مباراة تونس أمام أنغولا غدا الاثنين 24 يونيو/ حزيران الجاري، فيما سيواجه مالي يوم الجمعة 28 يونيو، وسيلعب مع موريتانيا يوم الثلاثاء 2 يوليو/ تموز المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير الفني لمنتخب أنجولا: لن نكون "صيدا سهلا" أمام تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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