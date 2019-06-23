منتخب مصر يكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن لاعبين وعارضة الأزياء

أكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر لكرة القدم، أن ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا بشأن تحرش ثلاثة من لاعبي المنتخب بموديل غير دقيق..

وقال لهيطه في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن الواقعة يتم التعامل معها داخل المنتخب.

وأضاف مدير منتخب مصر، أن مدرب الفراعنة طلب من اللاعبين الثلاثة التركيز خلال البطولة.

وبشأن توقيع عقوبة على الثلاثي أكد لهيطة أن هذا لن يحدث وأن المدير الفني طالبهم بالتركيز فقط خلال المباريات المقبلة، مضيفا أن المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر عقد اجتماعاً مع اللاعبين للحديث عن الأزمة المثارة في وسائل الإعلام.

وقال لهيطة:

أجيري اجتمع بكل اللاعبين وأبلغهم بأنهم لاعبون كبار ينبغي عليهم التركيز، فيما كل ما يثار حولهم وبشأن تعاملاتهم لأنهم يمثلون بلد كبيرة تنتظر منهم الفوز باللقب.

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وأضاف مدير المنتخب الوطنى المصري:

أغلقنا هذه الصفحة تماماً وتركيزنا منصب على الفوز في مباراة الكونغو المقبلة لضمان التأهل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية، فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل، فى الجولة الثانية من أمم أفريقيا.

وكانت بطولة أمم أفريقيا قد انطلقت فعالياتها يوم الجمعة بمواجهة المنتخب المصري بنظيره الزيمبابوي، على استاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله محمود حسن تريزيجيه، فيما فاز منتخب أوغندا على الكونغو بهدفين دون رد.