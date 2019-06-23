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مقتل قيادي حوثي في صعدة وعملية خاطفة للمقاومة في الضالع

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قال مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن إن القوات المشتركة بإسناد من ألوية العمالقة، نفذت عملية نوعية خاطفة على مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في "وينان" شمال غربي مُريس، شمالي محافظة الضالع، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة نفّذت عمليةً نوعيةً مباغتة على مواقع الميليشيات في الشمال الغربي لمُريس، عقب كسرها هجوماً حوثياً على مواقعها، وأوقعت عشرات من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى.

واندلعت معارك عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي الموالية لإيران في مديرية "حيس"، جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيات الحوثي هاجمت مواقع القوات المشتركة في محيط مركز مديرية "حيس"، وتصدت قوات الجيش لتلك الهجمات موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.

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بموازاة ذلك، قتل ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة، وجرح آخرون من جراء سقوط قذيفة حوثية على منزلهم في "حيس".

وأكد مراسلنا مقتل قيادي من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران وثمانية من مرافقيه، في غارة لمقاتلات التحالف العربي، بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقالت المصادر إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لمليشيات الحوثي في مديرية رازح غرب صعدة، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي المدعو عبدالله صالح ساري وثمانية من مرافقيه.

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