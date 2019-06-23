وأوضح بيان الدفاع الأفغاني- حسبما نقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الأحد- أنه تم شن العملية فى منطقة باجمان بالعاصمة الأفغانية، واعتقال 12 مسلحا تابعا للحركة خلال العملية ذاتها.
يأتى هذا فى الوقت الذى ألحقت فيه القوات المسلحة الأفغانية خسائر فادحة بصفوف مسلحى (طالبان) المتواجدين فى مختلف المناطق المضطربة والأقاليم بالبلاد خلال الأشهر الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسلحين اثنين تابعين لـ"طالبان" واعتقال 12 آخرين بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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