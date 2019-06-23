تونس توقع 5 اتفاقيات للاستثمار مع الصين

وقعت تونس، 5 اتفاقيات جديدة فى مجال الاستثمار وتعزيز التعاون الثنائي بالعاصمة، وذلك على هامش منتدى تونس للاستثمار، حيث جرى إمضاء اتفاقية تفاهم بين الوكالة الوطنية للنهوض بالاستثمار والوكالة الصينية للنهوض بالاستثمار وبروتوكول تعاون بين الوكالة وجمعية التعاون المشترك التونسي التركى، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون ثلاثى مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وجمعية أفكار.

وأكد زياد العذارى وزير الاستثمار والتعاون الدولى، فى تصريحات نشرها موقع "جوهرة" أن الغاية المرجوة من هذه الاتفاقيات هى البحث عن استقطاب الاستثمارات من الجانب الصينى والألمانى والتركى كما انها تهدف الى مزيد تدعيم التعاون مع البلدان المذكورة .

وأشار إلى أن تونس لاتزال ذات جاذبية عالية، مبرزا أن نسبة الاستثمار الخارجي ارتفعت بنسبة 16 % في الثلاثي الأول لسنة 2019 مقارنة بسنة 2018.

وقال الوزير: "فيما يتعلق بالإشكالات التى قد تعترض الاستثمار الخارجى، تعمل الحكومة على مزيد إصلاح المنظومة القانونية وتحسين المنظومة الإدارية من خلال وضع منصة إلكترونية تقدم خدمات فورية للمستثمر" كما تم بالمناسبة، توقيع اتفاقية ثنائية بين الهيئة التونسية للاستثمار وجامعة " اكسفورد بزنس قروب" وأخرى بين الهيئة التونسية للاستثمار والقطب التكنولوجي المنستير الفجة.

وحضر توقيع هذه الاتفاقيات كل من سفيرى الصين وتركيا بتونس وممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجى.

