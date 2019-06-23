بولتون: على إيران ألا تعتبر حكمة الأمريكيين ضعفا

حذر مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية جون بولتون طهران من أن تخطئ في "اعتبار حكمة وعقلانية الولايات المتحدة ضعفا".

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد عقب مفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، قال: "لم يمنح أحد إيران رخصة الصيد في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن ترامب أوقف قراره بل لم يلغه، وتحتفظ واشنطن بحقها في مهاجمة إيران ردا على الحادث.

من جانبه، اتهم نتنياهو إيران بخوض حملة عدوانية في المنطقة، قائلا إنه لم يتغير أي شيء في الآونة الأخيرة باستثناء زيادة الضغط الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية بفضل العقوات الأمريكية.

كما أكد بولتون أن الرئيس ترامب يتطلع إلى مناقشة قضايا الشرق الأوسط مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين الدولية والتي ستستضيفها مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو الجاري.

وقال بولتون: "آمل في أن نتمكن من إنجاز عمل تحضيري للقاء الرئيسين خلال إقامتنا في القدس الأيام القليلة المقبلة".

ووصل بولتون إلى القدس أمس لبحث قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها الملف الإيراني في اجتماع غير مسبوق مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات، والروسي نيقولاي باتروشيف.