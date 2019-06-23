الرياض تكشف مزايا الإقامة المميزة في السعودية

أعلنت السعودية اليوم الأحد عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة في المملكة.

وأعلنت الرياض عن نوعين من الإقامة المميزة، الأول هو الإقامة الدائمة مدى الحياة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة، والثاني هو الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويا، ويتيح للمقيم مزايا عديدة.

ويمنح نظام الإقامة المميزة الحاصل عليها الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل.

ووفقا للمصادر السعودية، فإنه باستطاعة الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة التقديم إلكترونيا، ورفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي.