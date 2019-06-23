توريس "المتعب" قد ينتقل إلى التدريب بعد الاعتزال

اعترف المهاجم الدولي الإسباني السابق فرناندو توريس الأحد بأن جسده لم يعد قادرا على تحمل المتطلبات البدنية لكرة القدم، لذا اتخذ قرار الاعتزال مع رغبة الانتقال إلى التدريب مستقبلا.

وعقد اللاعب البالغ 35 عاما مؤتمرا صحافيا في اليابان حيث يخوض عامه الأخير كلاعب في صفوف ساغان توسو، أشار فيه إلى أنه شخص لا يرضى إلا وأن يكون قادرا على تقديم أعلى المستويات.

وقال بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012: "بحكم معرفتي بجسدي الذي أستمع اليه، أعتقد أن الوقت، ولاسيما على الصعيد الذهني (عندما لا أستطيع الأداء على أعلى المستويات) ليس بعيدا وأردت إنهاء مسيرتي بطريقة جيدة قبل حدوث ذلك".

أما بخصوص المستقبل، فكشف "إل نينو" أنه سيبقى في ساغان توسو لكن في دور استشاري، قد يكون على الأرجح لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين إسبان واعدين، دون أن يستبعد الانتقال مستقبلا إلى التدريب في أوروبا أو تولي مهمة مدير أحد الفرق.

وكان توريس قد أعلن عن قرار الاعتزال وإنهاء مسيرته كلاعب بعد 18 عاما الجمعة الماضي عبر فيديو نشره في حسابه على "تويتر".

وتوج توريس خلال مسيرته إلى جانب ألقابه الثلاثة التاريخية مع المنتخب الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2012 مع تشلسي، الذي أحرز معه أيضا لقبي مسابقة "يوروبا ليغ" عام 2013 وكأس إنجلترا عام 2012، فيما وصل مع أتلتيكو إلى نهائي دوري الأبطال عام 2016 حين كان اللقب من نصيب الجار اللدود ريال مدريد، وتوج معه بلقب "يوروبا ليغ" عام 2018.