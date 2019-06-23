مقتل قائد الجيش الإثيوبي بالعاصمة أديس أبابا

الخليج 365:

أكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، مقتل قائد الجيش ورئيس هيئة أركانه، الجنرال سيري ميكونين، في إطلاق نار نفذه حارسه الشخصي، بالعاصمة أديس أبابا.

وقال المتحدث نيجوسو تيلاهو في تصريحات صحفية إنّ الجنرال سيري ميكونين “تم قتله برصاص حارسه الشخصي في مسكنه بأديس أبابا”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وأضاف أنّ الواقعة شهدت أيضا “مقتل جنرال عسكري آخر متقاعد كان في زيارة لقائد الجيش”.

وجاءت عملية اغتيال قائد الجيش الإثيوبي في أعقاب اندلاع محاولة انقلابية في إقليم أمهرا، شمال أديس أبابا، حيث اقتحم جنود يقودهم لواء متمرد اجتماعًا للحكومة الإقليمية وقتلوا مسؤولين بمن فيهم حاكم الإقليم، حسب المصدر ذاته.

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وفي وقت سابق اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء، مقتل سيري ميكونين، وحاكم إقليم أمهرا، أمباتشو ميكونين، خلال ما اعتبره مكتب رئيس الوزراء محاولة للتصدي للمحاولة الانقلابية.

فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل قائد الجيش برصاص حارسه الشخصي.

والسبت، قال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء إن مجموعة مسلحة حاولت، في السابعة من مساء السبت بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، إسقاط حكومة أمهرا، والسيطرة على السلطة، لكن تم إحباط المحاولة.

كما شدد على تدخل الحكومة الفيدرالية لتهدئة الأوضاع، بعد أن تم إحباط المحاولة، التي قامت بها مجموعة تدعي أنها “قوة تغيير”، دون إضافة تفاصيل أخرى.