زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

الخليج 365:

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الأحد.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن مركز الزلزال يقع على عمق 9.5 كلم، وعلى بعد 5 كلم من جنوب غربي منطقة باتروليا.

ولم ترد فورا أنباء عن وجود خسائر أو أضرار ناجمة عن الزلزال، الذي ضرب الساحل الشمالي من الولاية.

يشار أن الساحل الشمالي من ولاية كاليفورنيا، واحد من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي في العالم.