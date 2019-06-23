الرئيس الإيراني..واشنطن شرعنت الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا

الخليج 365: الإيرانية نقلا عن الرئيس الإيراني روحاني الذي قال “أطالب المجتمع الدولي بتحول مسؤولياته تجاه هذه السياسة الأمريكية في المنطقة”. وأضاف قائلا ” واشنطن شرعنت الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا وفرضت عقوبات تشمل الأدوية والمواد الغذائية”. وشدد روحاني على ضرورة تكثيف العمل التنسيقي والدبلوماسي الذي من شأنه أن يحد من دائرة الصراعات والحروب.

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