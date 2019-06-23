شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كرم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، بحضور عدد من المسؤولين، الطالبة الحائزة على المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام إسراء صلاح الدين علي محمد.

وكرم عبدالمطلب الذي يزور نهر النيل هذه الأيام في إطار زيارته لسلاح المدفعية بعطبرة بحضور والي ولاية نهر النيل المكلف اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين، وعدد من قادة الوحدات وأعضاء لجنة أمن الولاية، إلى جانب أسرة الطالبة المتفوقة، كرم إدارة مدرسة الشيخ حمد الثانوية بعطبرة. الشروق المادة السابقة ابن فنانة شهيرة يدهس مواطنا بامدرمان ويلقي جثته في مكان بعيد… المقالة القادمة الحكومة الفلسطينية..نأسف لحضور الأشقاء “ورشة البحرين” ولن ننخدع بالمليارات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكريم أولى الشهادة السودانية بعطبرة من رئاسة الأركان المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.