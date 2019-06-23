تكريم أولى الشهادة السودانية بعطبرة من رئاسة الأركان المشتركة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كرم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، بحضور عدد من المسؤولين، الطالبة الحائزة على المرتبة الأولى في امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام إسراء صلاح الدين علي محمد.
وكرم عبدالمطلب الذي يزور نهر النيل هذه الأيام في إطار زيارته لسلاح المدفعية بعطبرة بحضور والي ولاية نهر النيل المكلف اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين، وعدد من قادة الوحدات وأعضاء لجنة أمن الولاية، إلى جانب أسرة الطالبة المتفوقة، كرم إدارة مدرسة الشيخ حمد الثانوية بعطبرة.
الشروق
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