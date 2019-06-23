الخليج 365:

تعقد محكمة أم درمان جلسة لمحاكمة ابن فنانة شهيرة وذلك على أثر دهسة لأحد المواطنين بأم درمان، وحمل الجثمان والقائه في احدى الأمكنة، وبعد وصول البلاغ للشرطة قام أفراد المباحث بقراءة سليمة للأحداث تمكنوا خلالها من القاء القبض على ابن الفنانة ، وتحويل البلاغ للمحكمة للفصل فيه .

وبحسب صحيفة الدار كانت الفنانة الشهيرة قد قامت بزيارة أسرة المرحوم وأداء واجب العزاء لأفراد الأسرة ويواصل الخيرين في تقريب المسافة بين الأسرتين ابتغاء الأجر من عند المولى عز وجل . المادة السابقة النيابة تستجوب الصادق المهدي…. المقالة القادمة تكريم أولى الشهادة السودانية بعطبرة من رئاسة الأركان المشتركة

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كانت هذه تفاصيل خبر ابن فنانة شهيرة يدهس مواطنا بامدرمان ويلقي جثته في مكان بعيد… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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