النيابة تستجوب الصادق المهدي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فرغت النيابة في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، من استجواب الصادق المهدي والفريق معاش مهدي بابو نمر بمباني النيابة بالخرطوم. وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام المحامي المعز حضرة في تعميم صحفي حسب صحيفة التيار أمس السبت، أن النيابة استمعت الأسبوع الماضي إلى أقوال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر، والإجراءات تسير بشكل مخطط بحيث ينتظر أن تنتهي النيابة من جميع أعمالها لكي تكون القضية جاهزة لتقديمها أمام المحكمة خلال الأسابيع القادمة.

الجدير بالذكر أن هيئة الاتهام تتكون من الأساتذة المحامين: كمال الجزولي والسر الحبر ومحمد الحافظ، وكانت هذه القضية قد تمت بمبادرة من الراحل علي محمود حسنين. المادة السابقة هو.. وهي!!.. بقلم احمد دندش المقالة القادمة ابن فنانة شهيرة يدهس مواطنا بامدرمان ويلقي جثته في مكان بعيد…

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