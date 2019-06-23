شاهد بالفيديو : قوات الدعم السريع تقتحم جامعة الرباط الوطني…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقتحمت مجموعة من قوات الدعم السريع والامن الوطني حرم جامعة الرباط الوطني يوم امس السبت، مما اثار الزعر وسط الطالبات، وكانت هناك مجموعة من الطلاب تدعوا لمواجهتهم نسبة لقلة عدد هذه القوات.

وكان الطلاب يرددون مدنية وينادون باسقاط المجلس العسكري…

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