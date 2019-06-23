جامعة مصرية تفتح أبوابها لطلاب الجامعات السودانية

قررت جامعة أسيوط بمصر فتح أبوابها للطلاب السودانيين الراغبين في التحويل إليها لاستكمال دراستهم بها، وقالت إن الخطوة تأتي لدعم المواطن السوداني ومراعاة للظروف السياسية الاستثنائية التي يمر بها السودان والتي قد تعيق انتظام الدراسة بالجامعات السودانية.

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وأضاف رئيس الجامعة ومشرف كلية الطب د. طارق الجمال في بيان حسب صحيفة السوداني أمس، أن القرار يأتي للرد على استفسارات العديد من الطلاب السودانيين التي وردت للجامعة ممن أعربوا عن رغبتهم في التحويل إليها وخاصة من الملتحقين بكليات الطب بمختلف الجامعات السودانية، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية بكلية الطب بالجامعة تتسع لاستقبال الطلاب الوافدين من السودان لاستكمال دراستهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)