“حميدتي”: السودان يقوم بحماية الأوروبيين من الإرهاب وتجار البشر

التاريخ: 23-يونيو-2019
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كشف نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أن المجلس العسكري رفض مخططاً كان حول تشكيل السلطة الانتقالية يمكن أن يمزق السودان “عود وعمود”، وأشار لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً لمبادرة أهل السودان بمنطقة أبرق بمحلية شرق النيل حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إلى أن هناك فتنة وبلبلة تهدف لإخراج “الدعم السريع” من المشهد.
وأشار “حميدتي” إلى أن السودان يقوم بحماية الأوروبيين نيابة عنهم، من خلال محاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وقال: (نحن قفلنا الحدود لمحاربة الإرهاب وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية ونحمي في الأوروبيين ولكن ما نقوم به كحل في عين أعمى مافي زول اشتغل بيهو، ولكن سيأتي يوم ويعرف الأوروبيون الحقائق والأدوار التي يقوم بها السودان).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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