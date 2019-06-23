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أطلاق سراح نظامي اعتدى على طفلة أنجبت منه سفاحاً

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التاريخ: 23-يونيو-2019

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أطلاق سراح نظامي اعتدى على طفلة أنجبت منه سفاحاً

أطلقت محكمة الأسرة والطفل ببحري سراح نظامي اعتدى على طفلة، وقضت المحكمة بإعدامه شنقاً لإدانته تحت المادة (45) ب لاعتدائه على طفلة تبلغ من العمر (14) عاماً وحملها منه سفاحاً بإحدى مناطق بحري شمال، وأثبت تحليل “DNA” نسب الطفلة للمتهم، وإقرار المتهم بالتهمة الموجهة إليه.

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وأعادت محكمة الاستئناف ملف الدعوى حسب صحيفة المجهر، بيد أن في الجلسة المنعقدة تنازل الشاكي عن الحق الخاص بتسوية مالية بين الطرفين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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