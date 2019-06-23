أطلاق سراح نظامي اعتدى على طفلة أنجبت منه سفاحاً

التاريخ: 23-يونيو-2019
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أطلقت محكمة الأسرة والطفل ببحري سراح نظامي اعتدى على طفلة، وقضت المحكمة بإعدامه شنقاً لإدانته تحت المادة (45) ب لاعتدائه على طفلة تبلغ من العمر (14) عاماً وحملها منه سفاحاً بإحدى مناطق بحري شمال، وأثبت تحليل “DNA” نسب الطفلة للمتهم، وإقرار المتهم بالتهمة الموجهة إليه.
وأعادت محكمة الاستئناف ملف الدعوى حسب صحيفة المجهر، بيد أن في الجلسة المنعقدة تنازل الشاكي عن الحق الخاص بتسوية مالية بين الطرفين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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